Vinci : Va réaliser un projet routier en Nouvelle-Zélande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci va réaliser le projet routier du Penlink au nord d'Auckland (Nouvelle-Zélande), un chantier de 305 ME incluant le premier pont extradossé du pays ainsi qu'une nouvelle route rapide de 2x2 voies de 7km.



L'agence au transport néo-zélandaise Waka Kotahi a en effet attribué un contrat de conception et construction du projet à HEB Construction - filiale de VINCI Construction en Nouvelle-Zélande - en groupement avec Fulton Hogan, Aurecon et Tonkin + Taylor.



Cette infrastructure constituera une connexion majeure dans la région, améliorant la sûreté et la fiabilité de l'offre de mobilité aux usagers.



La conception et les méthodes de construction retenues permettront de réduire les émissions carbone jusqu'à 20 % par rapport à une conception classique, assure Vinci.



Les travaux doivent s'achever en 2026.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.