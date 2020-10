Vinci : Va réaliser un complexe de recyclage près de Londres

(CercleFinance.com) - A travers sa filiale britannique Taylor Woodrow, Vinci Construction, a signé un contrat avec la North London Waste Authority (NLWA), pour la construction d'un centre de recyclage.



La construction débutera fin janvier 2021, après une phase dédiée à la conception et aux travaux préliminaires.



D'un montant de 78,9 millions de livres sterling (87,4 millions d'euros), les travaux s'achèveront en octobre 2022 et comprendront un centre de réception et de tri, d'une capacité de recyclage de près de 135 000 tonnes de déchets par an, un centre de recyclage ainsi qu'une ' EcoPark House ', lieu d'accueil afin de sensibiliser le public aux enjeux de l'économie circulaire et à la réduction de l'impact carbone des déchets.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel