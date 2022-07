Vinci : Un analyste révise ses prévisions de bénéfices

(CercleFinance.com) - Le groupe publiera ses résultats du 1er semestre 2022 le 29 juillet. ' Nous nous attendons à une série de résultats solides, principalement par la reprise du trafic dans son pôle Concessions, tandis que le pôle Contracting devrait se maintenir ' indique l'analyste.



' Au-delà de la période H2-22, nous réduisons toutefois nos bénéfices compte tenu de notre opinion plus prudente sur la division Contracting '.



Stifel révise donc à la baisse ses estimations du bénéfice d'exploitation pour l'exercice 2022 et 2023 de -0,5% et -3,5% respectivement.



' Vinci tend à être le premier choix des investisseurs qui reviennent dans le secteur '. Stifel réitère donc son opinion à l'achat sur la valeur avec un objectif de 110 E (contre 112,50 E).



