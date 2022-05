Vinci : UBS reste à l'achat après les chiffres de trafic

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS note la forte reprise du trafic des aéroports. ' Le trafic autoroutier a été quelque peu faible en avril, en partie à cause du prix des carburants. Le trafic aéroportuaire continue de se redresser fortement et se situe désormais à près de 70% des niveaux de 2019 ' indique le bureau d'analyses.



UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 115 E.



Le trafic sur ses autoroutes a augmenté de 55,7% par rapport à la même période an un plus tôt, avec +71,3% sur les véhicules légers et 1,8% sur les poids lourds.



Dans le même temps, Vinci Airports annonce que son nombre de passager a été multiplié par 4,3 entre avril 2021 et 2022. Enfin, les mouvements commerciaux au sein des aéroports ont été multipliés par 2,2 entre avril 2021 et avril 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.