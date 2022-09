Vinci : UBS réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 114 E.



' Malgré les préoccupations d'ordre macroéconomique, les conditions commerciales restent bonnes, grâce à la reprise du trafic des aéroports et à la hausse des investissements dans l'énergie ' indique le bureau d'analyses.



Dans la continuité de la tendance des mois précédents, le redressement du trafic s'est en effet poursuivi en août dans la quasi-totalité des plateformes du réseau de Vinci Airports. La hausse était de +76,1% par rapport à 2021.



' Le retour du trafic à un niveau proche de celui de 2019 s'est confirmé dans plusieurs aéroports, notamment au Portugal, en Serbie et sur le continent américain ' avait indiqué le groupe.



