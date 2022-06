Vinci : UBS réitère son avis après le trafic de mai

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste souligne la forte reprise sur les autoroutes et l'amélioration progressive dans les aéroports. UBS réitère son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif inchangé de 115 E.



' La forte reprise du trafic autoroutier en mai est de +10,8% par rapport à 2019 ' indique le bureau d'analyses.



Le trafic sur ses autoroutes a augmenté de 12,7% par rapport à la même période an un plus tôt, avec +13,2% sur les véhicules légers et 10% sur les poids lourds.



Sur les cinq premiers mois de l'année, le trafic autoroutier a augmenté de 21,5 % par rapport aux cinq premiers mois de 2021.



Vinci Airports a annoncé également que son nombre de passager a été multiplié par 3,6 entre mai 2021 et mai 2022.



