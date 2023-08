Vinci : UBS confirme son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - UBS confirme son conseil à l'achat sur Vinci avec un objectif de cours inchangé de 127 E.



' La reprise du trafic des aéroports se poursuit, avec quelques variantes en fonction des régions, tandis que le trafic des autoroutes est resté stables tout au long du mois de juillet par rapport à juillet 2022 ' indique le bureau d'analyses.



Au global sur les sept premiers mois de l'année, le trafic tous véhicules confondus maintient une trajectoire positive de +1,8%.



Par ailleurs, le redressement du trafic passagers de Vinci Airport s'est confirmé en juillet (+21,3%), mais reste en recul de 3,6 % par rapport à juillet 2019.



