Vinci : Termine en hausse après ses résultats annuels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre termine la séance dans le vert (+0,6%) alors qu'Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 109 euros.



L'analyste met en avant un résultat net ' très solide ', 5 % au-dessus des attentes, à 2597 ME, et une génération de cash ' exceptionnelle ' de plus de 5 MdsE.



' La performance a été soutenue par le contracting (+7.1% vs T4 2019 chez Vinci Energies et +3.1% chez Vinci Construction) et par Vinci Autoroutes (+6.9% vs T4 2019) alors que sans surprise, les aéroports restent largement en dessous (-38.6%) ', rapporte le broker.



Dans ces circonstances, le groupe se dit 'confiant' pour 2022 et vise un résultat net 2022 supérieur à celui de 2019 (+13%).



Enfin, ' comme attendu (et espéré !), le Conseil d'Administration proposera à l'AG le renouvellement du mandat de Xavier Huillard comme PDG ', souligne Oddo.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.