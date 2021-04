Vinci : Stifel rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient son conseil 'conserver' sur le titre Vinci, tout en soulignant que le titre sous-performe par rapport au secteur depuis le début de la crise sanitaire.



Stifel note en effet que le segment Concessions pâtit toujours de la Covid, les récents confinements affectant à nouveau le trafic autoroutier alors que la reprise du trafic aérien se dessine.



Le broker met toutefois en avant la 'bonne nouvelle' que constitue le rebond du secteur de la construction française et la 'bonne affaire' réalisée par Vinci, avec l'acquisition d'ACS Industriel Services.



Par conséquent, Stifel relève son objectif de cours, passant de 75 à 85 euros.



D'autres opportunités pourraient être générées avec le redressement futur de l'activité Concessions, poursuit-il. 'Reste à savoir si cela sera suffisant pour générer une surperformance', s'interroge l'analyste.





