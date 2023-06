Vinci : Stifel conserve son opinionsur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Stifel maintient sa note Achat sur le titre Vinci et son objectif de cours à 125E.



La conjoncture actuelle reste 'favorable', le marché pouvant 'sous-estimer la performance du groupe en matière de contrats', explique l'analyste.



Compte tenu de la répartition habituelle du groupe entre le premier et le deuxième semestre, Stifel ne serait pas surpris de voir d'autres révisions à la hausse des bénéfices après les résultats du premier semestre de l'année 23: 'Nous avons déjà légèrement relevé nos estimations.'



'Enfin, bien que nous préférions toujours Ferrovial, nous ne serions pas surpris de voir Vinci rattraper son retard à court terme', poursuit le broker.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.