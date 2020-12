Vinci : Signe un contrat pour le Grand Paris Express

(CercleFinance.com) - Vinci Construction a signé un contrat pour la réalisation du viaduc de la ligne 18 du Grand Paris Express, plus grand projet de mobilité urbaine actuellement en cours en Europe.



Le contrat est d'un montant de 193 millions d'euros. Il porte sur l'ensemble du génie civil de cet ouvrage d'art de 6,7 km.



Situé sur la partie centrale de la ligne 18, qui desservira 10 gares entre l'aéroport d'Orly et Versailles, il contribuera au développement du plateau de Saclay.



