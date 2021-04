Vinci : Signe un contrat de 292 ME au Bénin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de 292 ME pour la réalisation d'un ensemble d'infrastructures de transport et de distribution d'électricité au Bénin.



Étalés sur trois ans, les travaux consisteront à construire plus de 500km de lignes électriques haute et très haute tension, aériennes et souterraines, ainsi que plus de 1 000 km de réseaux de distribution en moyenne et basse tension. Le raccordement de plusieurs milliers de foyers est aussi prévu.



Dans ce cadre, sept postes de transformation en très haute tension seront réalisés et quatre postes en haute tension feront l'objet de travaux d'extension de leur capacité.



Le projet couvre huit des douze départements du Bénin et alimentera plusieurs zones d'activités économiques et industrielles en développement, dont un aéroport, une cité administrative, un hôpital et de nouveaux quartiers résidentiels.





