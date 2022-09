Vinci : Signe un contrat d'environ 80 ME à Hong Kong

(CercleFinance.com) - Vinci Construction, à travers sa filiale locale Bachy Soletanche Group, a été choisi pour la réalisation des fondations d'un important ensemble immobilier situé à Hong Kong au coeur du quartier d'affaires de Central.



Ce contrat est d'un montant d'environ 80 millions d'euros. Il comprend la réalisation de parois moulées et de pieux forés. Les travaux doivent s'achever d'ici 2024.



Soletanche Bachy est un leader mondial des chantiers de fondations et de technologies du sol à forte technicité.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel