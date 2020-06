Vinci : Signe un contrat avec Siemens Gamesa

(CercleFinance.com) - Le groupement mené par GTM Normandie-Centre (Vinci Construction France) a été retenu par Siemens Gamesa pour construire dans le port du Havre sa nouvelle usine de fabrication d'éoliennes offshore. Elles sont destinées entre autres aux parcs en mer de Fécamp (71 éoliennes) et Saint-Brieuc (62).



' Plus grand projet industriel de l'histoire des énergies renouvelables en France, l'usine de 20 ha sera la première au monde à produire sous un même toit tous les composants d'une éolienne offshore ' indique le groupe.



Le chantier mobilisera 350 personnes. La mise en service de l'usine est prévue entre fin 2021 et début 2022.



