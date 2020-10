Vinci : Signe deux contrats en Australie

(CercleFinance.com) - Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté deux contrats de rénovation autoroutière d'une valeur totale de 330 millions de dollars australiens (environ 200 millions d'euros).



Le premier contrat, d'un montant de 270 millions de dollars australiens (165 millions d'euros), concerne le troisième lot de rénovation de l'autoroute du Pacifique (M1) entre Varsity Lakes et Tugun.



Le deuxième contrat, d'une valeur de 60 millions de dollars australiens (37 millions d'euros), porte sur la rénovation de la Barton Highway entre la capitale australienne, Canberra, et le canton de Murrumbateman à 280 kilomètres au sud-ouest de Sydney, en Nouvelle-Galles du Sud.



