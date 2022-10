Vinci : Signature d'un contrat EPC en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A travers sa filiale Cobra IS et en groupement avec Sener, Vinci annonce ce soir avoir signé un contrat EPC (Ingénierie, approvisionnement et construction) portant sur un premier terminal de regazéification d'Allemagne, à Brunsbüttel à l'embouchure de l'Elbe (mer du Nord).



L'ouvrage disposera d'une capacité de production de 10 milliards de m3 de gaz naturel par an et disposera de deux réservoirs de 165 000 m3 chacun. Il sera également équipé des systèmes, infrastructures et bâtiments d'exploitation annexes.



Vinci précise que cette infrastructure stratégique pour le client German LNG Terminal, permettra à l'Allemagne d'importer du gaz naturel liquéfié par voie maritime.



L'installation doit être livrée en 2026 avec une durée du chantier de 42 mois



