Vinci : S'engage dans une démarche de sobriété énergétique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé la mise en oeuvre à court terme d'un plan pérenne d'économies d'électricité et de gaz naturel. Ce plan de sobriété énergétique est aligné avec les objectifs de réduction d'émissions de CO2du Groupequi s'est engagé à réduire son empreinte carbone d'ici à 2030.



Sur ses activités de concession et dans les bureaux de ses implantations en France, Vinci s'engage à réduire ses consommations annuelles de gaz naturel et d'électricité d'environ 58000 MWh, soit 15% de sa consommation en 2023.



Cette réduction sera atteinte entre autres par des écogestes adoptés par les collaborateurs et par des actions structurelles. Il s'agit par exemple de diminuer la température des bureaux à 19°C, de ne pas enclencher les climatiseurs sous 26°C, etc.



Concernant les activités industrielles de VINCI, principalement liées au métier des travaux routiers, des actions d'économies sont déjà en cours de déploiement.



Ces actions sont complétées et renforcées, avec des investissements dans des capacités d'autoproduction énergétique photovoltaïque, la poursuite du travail d'isolation des sites de production et d'innovation sur les produits et installations.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.