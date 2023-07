Vinci : Résultat net consolidé part du Groupe de 2,1 MdsE

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 32,4 milliards d'euros au 1er semestre 2023, en croissance de plus de 13 % (croissance organique : +11,6 %).



L'EBITDA s'élève à 5,3 milliards d'euros (16,4 % du chiffre d'affaires), en hausse par rapport à celui du 1er semestre 2022 (4,5 milliards d'euros soit 15,9 % du chiffre d'affaires).



Le Résultat Opérationnel sur Activité (ROPA) s'établit à 3,5 milliards d'euros (2,8 milliards d'euros au 1er semestre 2022).



Le Résultat net consolidé part du Groupe ressort à 2,1 milliards d'euros et le résultat net par action à 3,65 euros (1,9 milliard d'euros et 3,26 euros par action au 1er semestre 2022).



Le cash-flow libre est positif à 261 millions d'euros (contre un flux négatif de 281 millions d'euros au 1er semestre 2022).



Le Groupe confirme qu'il envisage pour 2023 une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel, d'une ampleur toutefois plus modeste que celle observée en 2022.



Il s'attend à un résultat net légèrement supérieur à son niveau de 2022, malgré la hausse sensible des frais financiers et à un cash-flow libre du Groupe dans le haut de la fourchette de 4,0 à 4,5 milliards d'euros précédemment indiquée.



