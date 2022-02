Vinci : Renforcement au capital de Lusoponte

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci Concessions, via sa filiale Vinci Highways, et Lineas, société dont Mota-Engil est l'actionnaire principal, annoncent l'exercice officiel de leur droit de préemption pour acquérir la participation de 17,21% dans Lusoponte précédemment détenue par Atlantia.



Cette opération, pour un prix total de l'ordre de 54 millions d'euros, a reçu le feu vert de l'ensemble des autorités compétentes, dont la Commission européenne. Vinci Concessions et Lineas deviennent codétenteurs de Lusoponte avec respectivement 49,5% et 50,5%.



Lusoponte détient la concession pour l'exploitation des deux ponts sur l'estuaire du Tage à Lisbonne (ponts du 25 avril et Vasco de Gama) jusqu'en 2030 et de tout pont routier qui pourrait être construit à l'avenir sur le Tage.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.