Vinci : Renforce ses engagements en Grèce

(CercleFinance.com) - Vinci Concessions annonce avoir renforcé sa participation majoritaire dans la concession du pont Rion-Antirion en Grèce.



Vinci Concessions porte sa participation de 57,5 % à 72,3 % dans la société concessionnaire et de 55,3 % à 70,5 % dans la société d'exploitation. Le prix total de l'acquisition est de l'ordre de 60 millions d'euros pour les deux actionnaires.



Le pont Rion-Antirion (2,8 km) relie le Péloponnèse à la Grèce continentale et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de l'ordre de 38 millions d'euros.



' Grâce à cette opération, Vinci Concessions, qui opère un réseau autoroutier de 544 km en Grèce, continue à renforcer son engagement de long terme avec le pays pour le développement de ses infrastructures ' indique le groupe.







