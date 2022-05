Vinci : Remporte un projet bas carbone à Amsterdam

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que Cordeel Nederland a confié à Bosman Projects (VINCI Energies) la réalisation d'un projet sur le site de Karspeldreef, à Amsterdam.



Le complexe The Ensemble sera construit en mettant en oeuvre des normes d'efficacité conformes au label BREAAM (Excellent).



Ce projet d'aménagement à usage mixte, comprendra deux tours de logements de 592 appartements et 19 000 m² de bureaux.



Lancé au premier trimestre 2022, le chantier s'achèvera au deuxième trimestre 2025.



