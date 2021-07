Vinci : Remporte un lot de 1,4 MdE du tunnel Lyon-Turin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), chargée de la construction et de la gestion de la liaison ferroviaire transalpine Lyon - Turin, a donné aujourd'hui son feu vert à la signature des contrats dans le cadre du creusement du tunnel, côté français, de la ligne ferroviaire Lyon - Turin, des travaux évalués à 3 milliards d'euros, cofinancés par l'Europe, l'Italie et la France.



Le premier lot, d'une valeur de 1,47 milliard d'euros, concerne 22 km de tunnel entre Villarodin-Bourget/Modane et l'Italie. Il a été attribué au groupement constitué par Eiffage Génie Civil (mandataire)/Spie Batignolles/Ghella/Cogeis. Les tunnels devront être creusés en 72 mois environ.



Le 2e lot, estimé à 1,43 milliard d'euros, est constitué des 23 km de tunnel entre Saint-Martin-la-Porte/La Praz et Modane. Il est attribué au Groupement VINCI Construction Grands Projets (mandataire) / DODIN CAMPENON BERNARD / VINCI Construction France TP Lyon / WeBuild. Les travaux devraient durer 65 mois, indique TELT.



Dans les prochains mois aura lieu l'attribution du lot italien, d'une valeur d'environ un milliard d'euros, pour les travaux d'excavation du tunnel qui sortira à Suse (Turin), précise TELT.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.