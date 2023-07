Vinci : Remporte un contrat routier en Slovaquie

(CercleFinance.com) - Vinci Construction a remporté le second lot du contournement nord de la ville de Prešov, troisième ville de Slovaquie.



Les travaux portent sur un montant total de plus de 330 millions d'euros (dont 34 % pour Vinci Construction, mandataire du groupement).



Ils comprennent la construction de 12 ponts, d'un tunnel de 2 km et de 10 km de route à 2 x 2 voies. Ils commenceront en septembre 2023 pour une durée d'environ quatre ans.



' Ce nouveau tronçon finalisera le contournement de Prešov par le nord, permettant de fluidifier le trafic et de réduire les temps de trajet ' indique le groupe.



