Vinci : Remporte un contrat de 400 ME à Singapour

(CercleFinance.com) - BachySoletancheSingapore, filiale de Vinci Construction,en groupement avec l'entrepriseGammonConstruction and Engineering, a remporté le contrat de conception-construction de l'extension de la station Ang MoKiodu métro de Singapour, évalué à 400 ME.



Cette stationconstitueral'interconnexion entre la nouvelle ligne Cross Island Line (CRL) et l'actuelle North-South Line (NSL) et représente un défi technologique, car devant s'intégrer dans un environnement urbain très dense.



Le contrat attribué par l'autorité des transports de Singapour (Land TransportAuthority)comprend la réalisation d'une station souterraine et ses tunnels, de deux passages souterrains piétonsainsi que la rénovation de la station existante, Ang MoKio.



Les travaux devraient débuter au quatrième trimestre 2021 pour une mise en serviceen2030.



