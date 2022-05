Vinci : Remporte un contrat d'environ 255 ME à Sydney

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction va réaliser la section centrale de la nouvelle autoroute M12 qui reliera le futur aéroport Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) au réseau autoroutier de l'agglomération de Sydney. Ce nouvel axe devrait voir circuler plus de 52 000 véhicules par jour.



Ce contrat d'un montant d'environ 373 millions dollars australiens (255 millions d'euros) comprend la construction de 7,5 km de 2x2 voies, de 11 ponts, de pistes cyclables et cheminements piétons, de réseaux, de systèmes de transport intelligents (STI) et d'espaces verts.



Les travaux devraient commencer à la mi-2022 pour s'achever fin 2025 avant l'ouverture de l'aéroport Western Sydney International prévue en 2026.



Seymour Whyte réalise également les travaux de l'enceinte ' côté ville ' du futur aéroport, comprenant l'intégration de la nouvelle autoroute M12 et les connections aux stations de métro de l'aéroport.



