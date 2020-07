Vinci : Remporte un contrat au Canada

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Vinci annonce ce soir que le Ministère des Transports de la Province du Québec a retenu le groupement d'entreprises Renouveau La Fontaine (constitué de filiales de Vinci et de la société canadienne Pomerleau), pour réaliser les travaux de rénovation du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et de ses voies d'accès.



Inauguré en 1967, le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est le plus long tunnel immergé du Canada.



'La rénovation vise à améliorer la sécurité du tunnel, tout en décongestionnant la circulation actuelle et en favorisant le co-voiturage et les transports en commun', explique Vinci.



D'un montant de 726 millions d'euros, le contrat porte sur le financement, la conception et la réalisation des travaux de rénovation. Ces derniers se dérouleront de début 2021 à juillet 2025.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur VINCI en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok