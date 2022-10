Vinci : Remporte pour 145 ME de contrats en Nouvelle-Zélande

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci a annoncé hier soir que sa filiale HEB Construction avait remporté plusieurs contrats en Nouvelle-Zélande pour un montant total avoisinant les 145 millions d'euros.



A Wellington, HEB Construction assurera la conception-construction de 4,5 km de voies littorales pour piétons et vélos le long du port pour le compte de l'agence nationale des transports Waka Kotahi NZ, en groupement avec les entreprises Downer NZ et Tonkin + Taylor.



La livraison du chantier est prévue en 2026.



S'y ajoute la réalisation de 2,7 km de digue et de 800 mètres de murs de protection contre les tempêtes et l'élévation du niveau de la mer.



Par ailleurs, à Christchurch, sur l'île du Sud, HEB Construction a remporté les contrats d'entretien des voiries des districts Central et Nord - 1 000 km au total - pour le compte de Christchurch Council.



Les travaux doivent commencer avant la fin du mois pour une durée initiale de cinq ans avec une option de prolongation de cinq ans.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.