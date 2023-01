Vinci : Remporte le contrat d'un pont à Nantes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci annonce ce matin que Nantes Métropole a confié au groupement constitué de GTM Ouest, mandataire, et notamment de Dodin Campenon Bernard, Freyssinet, Botte Fondations et l'agence Eurovia de Nantes (toutes filiales de VINCI Construction), ainsi que de Citeos (VINCI Energies) le contrat de conception-réalisation du pont ligérien Anne-de-Bretagne.



Cet ouvrage permettra de reconnecter la ville de Nantes à son fleuve en proposant des expériences multiples grâce à son belvédère, ses diverses passerelles ou son ouverture en caillebotis.



Il s'appuiera sur l'ouvrage existant, qui bénéficiera d'une large extension vers l'ouest.



L'association de l'ancien et du nouvel ouvrage se fera par l'abaissement du tablier du pont actuel. Les travaux devraient commencer au deuxième semestre 2024 pour une livraison prévue en 2027.



