Vinci : Réalisation d'un centre de cancérologie à Manchester

(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que IHP (IntegratedHealth Projects),une entreprise commune entreVinci Construction UK et Sir Robert McAlpine, a été choisiepour laréalisationcomplèted'un centre de recherche en cancérologie au sein de l'hôpitalThe Christie NHSFoundation Trustde Manchester, au Royaume-Uni.



D'unmontant d'environ131 ME (soit environ 114 millions de livres sterling), ce projet sera financé parThe Christie NHSFoundationTrust, l'université de Manchester etCancer Research UK.



Les travaux préparatoiresavaient débutéen août 2020, en pleine pandémie de Covid-19, ontété menéspar IHPsans interruption des soins prodigués dans les autres bâtiments.



La livraisondubâtiment de27000 m2surneufétages est prévueen décembre 2022.Il accueillera la plus grandeéquipede scientifiques, de médecins et de personnel soignant du Royaume-Uni.





