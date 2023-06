Vinci : Rapprochement avec l'université d'Aix-Marseille

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci Energies fait par de son rapprochement avec l'université d'Aix-Marseille par le biais d'un partenariat de trois ans qui verra Vinci Energies participer aux grandes orientations stratégique de l'université.



Il est ainsi prévu que Vinci Energies contribue aux enseignements et fasse bénéficier les étudiants d'offres de stage, d'alternance et d'emplois dans le domaine de la transition énergétique et des nouvelles technologies pour accompagner la transformation digitale.



De son côté, Aix-Marseille Université contribuera à favoriser les passerelles entre l'Université - étudiants et corps professoral - et VINCI Energies en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.



