Vinci : Vinci rachète les activités énergie d'ACS pour environ 4,9 milliards d'euros

PARIS (Reuters) - Vinci a annoncé jeudi un accord avec le groupe espagnol ACS en vue d'acquérir ses activités énergie pour environ 4,9 milliards d'euros.

La transaction renforce la stratégie du groupe français de BTP et de concessions de devenir un acteur mondial de l'ingénierie, des travaux et des services dans le domaine de l'énergie, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Elle doit ausi permettre à Vinci de développer des projets d'énergie renouvelable, le groupe ayant identifié un potentiel d'environ 15 gigawatts principalement dans le photovoltaïque et l'éolien onshore.

Les activités énergie d'ACS regroupent 45.000 employés et représentent un chiffre d'affaires de six milliards d'euros, principalement en Espagne et en Amérique latine.

Le rachat de Vinci se fait sur la base d'une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros, ce qui donne un prix d'acquisition estimé à 4,9 milliards après prise en compte de la trésorerie nette.

ACS recevra en outre un paiement additionnel de 40 millions d’euros pour chaque gigwatt renouvelable développé par la société, sur une période de 8,5 ans au plus après la finalisation de la transaction, dans la limite d’un total de 15 GW, a précisé Vinci.

Cela représente un paiement conditionnel maximum de 600 millions d’euros.

La finalisation de l'opération est attendue en fin d'année.

A la Bourse de Paris, l'action Vinci gagnait 2,79% à 89,8 euros à 10h04, en tête du CAC 40.

A Madrid, le titre ACS reculait de 1,2% au même moment.

