Vinci : Prise de contrôle d'un long pont au Canada

(CercleFinance.com) - Vinci Highways annonce avoir signé un accord avec OMERS Infrastructure pour acquérir sa participation de 65,1% dans Strait Crossing Development Inc (SCDI), la société concessionnaire du Pont de la Confédération au Canada jusqu'en 2032.



Ce pont de 12,9 km relie depuis 1997 les provinces de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick en franchissant le détroit de Northumberland. Il s'agit du plus long pont au monde enjambant des eaux glacées.



Avec cette acquisition, qui reste soumise à des autorisations réglementaires, Vinci Highways porte de 19,9 à 85% sa participation dans SCDI, société qui a réalisé un chiffre d'affaires de 30,8 millions d'euros en 2019.



