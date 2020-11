Vinci : Prévisions de trafic autoroutier réduites

(CercleFinance.com) - Vinci prévient que les nouvelles restrictions imposées par les gouvernements européens face à la deuxième vague de la pandémie de Covid-19 'affecteront certaines activités du groupe sur la fin de l'année 2020, et en particulier le trafic autoroutier en France'.



'Cet impact ne peut être quantifié de manière fiable en raison des nombreuses incertitudes relatives à l'évolution de la situation sanitaire et économique, notamment la durée du reconfinement en France', affirme le groupe de BTP et de concessions.



Vinci abaisse sa prévision 2020 pour le trafic autoroutier, tablant désormais sur une baisse entre -20 et -25% au lieu de -15 à -20% sur l'ensemble de l'année, mais maintient ses autres indications sur les perspectives présentées le 20 octobre dernier.



