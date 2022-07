Vinci : Près du triple de passagers aériens en juin

(CercleFinance.com) - Vinci annonce que le trafic passagers dans ses aéroports a été multiplié par 2,7 entre juin 2021 et juin 2022,



Sur l'ensemble des six premiers mois de l'année, le nombre de passagers a été multiplié par 3,2 par rapport à la même période un an plus tôt.



Enfin, les mouvements commerciaux au sein des aéroports du groupe ont augmenté de 73,4% entre juin 21 et juin 22. Sur les six premiers mois de l'année, ils augmentent de 95,3% par rapport à la même période en 2021.



