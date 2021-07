Vinci : Partenariat public-privé pour une route en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci annonce avoir remporté le contrat de partenariat public-privé (PPP) de lanouvelleroute fédérale B247 enAllemagne.



D'une durée de 30 ans,le projet représente un investissementtotal d'environ500ME-dontprès de350 ME pendant la phase de construction-etrecouvre la conception, le financement, la construction et l'exploitation d'une nouvelle route fédérale de 22km.



Prévus pour quatre ans, les travaux seront réalisés par Vinci Construction tandis que l'exploitation et la maintenance seront assurés par VinciHighways, filiale de Vinci Concessions



La rémunération duconcessionnaire sera assurée par une redevanceliée àla disponibilitédel'infrastructure, sans risque trafic (availability payment). Leclosingfinancier du projet devrait intervenir en septembre 2021.



