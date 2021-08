Vinci : Oddo reste à 'surperformance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 105 euros sur Vinci, au lendemain de l'annonce par le groupe d'une 'excellente performance des autoroutes en juillet', mais avec des aéroports 'toujours en berne'.



'Le trafic du mois de juillet conforte largement notre scénario de reprise rapide après la levée des restrictions de déplacement, la mise en place du passe sanitaire en août devrait par ailleurs conforter cette tendance', juge l'analyste.



Il ajoute que 'le momentum dans le contracting devrait rester bon alors que la valorisation reste très attractive', et que 'l'intérêt stratégique et le potentiel de création de valeur permis par l'acquisition d'ACS Energy ne semblent pas intégrés'.



