Vinci : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur Vinci, avec un objectif de cours rehaussé de 109 à 118 euros.



Alors que Vinci publiera ses résultats annuels le 9 février, l'analyste anticipe sur l'année un trafic 1.8% supérieur à celui de 2019. Oddo estime que Vinci Airports affichera un trafic égal à 73.5% du niveau de 2019 avec une nette amélioration en fin d'année (82.7% en décembre).



Après +11.7% sur 9 mois, Oddo table sur un chiffre d'affaires de Vinci Construction en hausse de 8.2% au T4. La croissance restera, par ailleurs, tirée par Vinci Energies (+9.3% au T4) et Cobra IS, ajoute le bureau d'analyses.



'Au global, nous attendons un chiffre d'affaires de 61 170 MdsE, un résultat opérationnel de 6 743 ME et un RN de 4 253 ME, 30% au-dessus du niveau de 2019', indique le broker.



Selon Oddo, outre la bonne performance opérationnelle, la performance de Vinci en 2023 pourrait être soutenue par une meilleure valorisation des activités renouvelables (notamment chez Cobra IS) avec l'organisation d'un CMD dédié.



