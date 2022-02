Vinci : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vinci, avec un objectif de cours relevé de 109 à 114 euros. Le bureau d'analyses met en avant la 'bonne surprise' de la publication des résultats annuels, avec un FCF de 5,3 MdsE quand le consensus anticipait 3,3 MdsE.



'L'excellente gestion du BFR (+1.6 MdE) notamment chez Vinci Energies et Vinci Construction semble en être la principale explication', analyse le broker.



Oddo rapporte que le management de Vinci se veut confiant quant à la dynamique 2022, avec un trafic attendu supérieur au niveau de 2019 dans les concessions autoroutières, et une croissance de l'activité qui devrait se poursuivre chez Vinci Energies.



'Chez Vinci Construction, en revanche, nous comprenons que la croissance pourrait être limitée', note l'analyste.



Enfin, après l'acquisition de Cobra IS, Vinci indique que les premiers projets se concrétisent: le management a confirmé avoir identifié un portefeuille de plus de 14 GW de projets d'énergies renouvelables, des projets qui n'ont pas encore été intégré par Oddo dans ses estimations.



