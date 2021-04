Vinci : Oddo réitère son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo réitère son conseil de 'surperformance' sur le titre Vinci, avec un objectif de cours inchangé à 98 euros.



Le bureau d'analyses souligne 'l'excellente performance' de Vinci au 1er trimestre: porté par une hausse de 5%, le chiffre d'affaires s'établit bien au-dessus des attentes d'Oddo (-1,4%) et du consensus (-4%).



'La bonne surprise vient clairement de l'activité contracting qui progresse de 8,8%', note Oddo qui pointe aussi la croissance de Vinci Energies, en hausse de 7,3%, et de Vinci Construction (qui inclut désormais Eurovia), en hausse de 9,8%.



'A l'exception de Vinci Airports, nous sommes très confiants sur la dynamique des activités. Certes, le calendrier de reprise du trafic dans les concessions autoroutières reste incertain mais nous sommes convaincus que dès que les contraintes sanitaires seront levées, le trafic reviendra sur des niveaux proches de 2019', conclut le broker.





