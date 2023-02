Vinci : Oddo rehausse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo confirme aujourd'hui sa recommandation 'surperformance' sur le titre Vinci et ajuste son objectif de cours à 123 euros, contre 118 euros précédemment.



'Après une performance boursière solide, la valorisation actuelle reste attractive avec un FCF yield 2023 de près de 8% et un rendement du dividende proche de 4%', note l'analyste.



La performance de Vinci en 2023 pourrait être soutenue, selon Oddo, par une meilleure valorisation des activités renouvelables, notamment chez Cobra IS.



'Une reprise des discussions avec le gouvernement français autour d'un plan de décarbonation des autoroutes constituerait également un catalyseur pour le titre', relève encore l'analyste.



