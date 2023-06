Vinci : Oddo BHF remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 123 à 138 euros sur Vinci, voyant dans le groupe de BTP et de concessions, 'le grand gagnant oublié de la transition énergétique'.



Selon l'analyste, Vinci pourrait investir 27 milliards d'euros dans la décarbonation des autoroutes, tout en proposant une baisse des prix de 15% contre un rallongement de la durée de vie des autoroutes françaises.



'A plus court terme, le portefeuille renouvelable du groupe pourrait rapidement attirer l'attention du marché sur sa valeur cachée', ajoute Oddo BHF, pour qui 'un CMD sur les renouvelables pourrait permettre de cristalliser cette valeur'.



