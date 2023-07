Vinci : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Vinci, avec un objectif de cours inchangé de 138 euros.



Alors que Vinci publiera ses semestriels le 28 juillet, le bureau d'analyses anticipe 'une performance solide au 2e trimestre'.



'Les concessions autoroutières devraient confirmer leurs bonnes dynamiques avec un CA en hausse de 4.5% au T2 et sur le S1. VINCI Airports continuera de s'améliorer affichant un CA en hausse de 60% sur le T2 (+70% sur le S1)', avance Oddo BHF.



Concrètement, l'analyste table sur un CA semestriel de 32,5 MdsE, un résultat opérationnel de 3,5 MdsE et un résultat net de 2,2 MdsE.



'Le groupe devrait maintenir sa guidance annuelle d'une progression de son CA et résultat opérationnel d'une ampleur plus modeste qu'en 2022', conclut Oddo BHF.



