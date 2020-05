Vinci : Oddo BHF, à l'achat, voit son scénario 'conforté'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Vinci, estimant, après un échange avec le CFO, que son scénario, marqué par une accélération de la reprise depuis une dizaine de jours, est 'conforté'.



'Si, aujourd'hui environ 70% des chantiers ont repris, la productivité n'est pas encore revenue à son niveau normatif compte tenu des mesures nécessaires de distanciation sociale et nous estimons que la production est autour de 55% chez Vinci Energies et Eurovia et autour de 40% chez Vinci Construction. Si un taux d'activité de 70% pourrait être atteint d'ici la fin du mois de mai, le retour à la normale ne se fera probablement pas avant l'été. La capacité à rattraper - en partie - la baisse d'activité récente dépendra des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la relance de l'économie', résume le broker.



Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 86 euros sur la valeur, pour un potentiel de +17%.



