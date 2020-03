Vinci : Objectif de croissance retiré pour 2020

(CercleFinance.com) - S'il reconnait qu'à ce stade, l'incertitude de la crise sanitaire ne permet pas d'en quantifier les impacts financiers sur ses compte, Vinci prévient qu'il 'apparait que l'objectif d'une progression du chiffre d'affaires et du résultat pour 2020 ne pourra pas être tenu'.



Au global, le groupe s'attend à devoir faire face à une baisse prononcée mais limitée dans le temps de son chiffre d'affaires. Il met en oeuvre dans ses différents pôles de métiers les mesures permettant d'ajuster les dépenses et de revoir le phasage des investissements.



Vinci revendique une trésorerie nette disponible à fin février de 6,5 milliards d'euros, à laquelle s'ajoute une ligne de crédit confirmée de huit milliards d'euros à échéance novembre 2024, actuellement non utilisée et conditionnée à aucun covenant financier.



