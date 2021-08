Vinci : Nouvelles pertes pour l'aéroport de Londres Gatwick

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'aéroport de Londres Gatwick, filiale de VINCI Airports à 50,01 %, publie ce jourses résultatssemestriels2021.



L'aéroport a enregistré une baisse de 92,4% du trafic passagers sur les 6 premiers mois de l'année, et n'a transporté que 0,6 million de passagers pendant cette période, contre 7,5 millions au 1er semestre 2020.



Par conséquent, le chiffre d'affaires ressort à 42,3 M£, contre 144,2 M£, il y a douze mois.



L'EBITDA s'établit à -50,2 M£, contre +3,2 M£ à l'issue du premier semestre 2020 et l'EBIT ressort à -137,2 M£ contre -103,4 M£ un an plus tôt.

Dans ce contexte, l'aéroport enregistre une perte après impôts de 244,6 M£, après une perte de 321 M£ au 1er semestre 2020.



Le directeur général de l'aéroport, Stewart Wingate, a indiqué que ces six mois étaient 'les plus difficiles que l'aéroport ait connus avec ses faibles volumes de passagers et de trafic aérien' mais qu'il restait certain que Gatwick se rétablira.'En tant qu'entreprise, nous sommes financièrement et opérationnellement bien placés pour cela', assure-t-il.





