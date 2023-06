Vinci : Nouvelle présidente pour Vinci Immobilier

(CercleFinance.com) - Vinci fait part de la nomination de Virginie Leroy comme présidente de Vinci Immobilier à compter du 1er août prochain, succédant à Olivier de la Roussière qui dirigeait cette filiale depuis sa création en 2005, suite au rapprochement entre Sorif et Elige.



Virginie Leroy a rejoint Vinci Immobilier en 2010 en tant que directrice de projets en immobilier d'entreprise. En mars 2022, elle y a été nommée directrice générale de l'immobilier résidentiel et des régions.



