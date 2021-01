Vinci : Nouvelle hausse après plusieurs analyses

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre affiche un gain de plus de 16% sur 3 mois et de 5,5% depuis le 1er janvier. Il progresse encore aujourd'hui de près de 1% après plusieurs analyses.



Barclays réaffirme sa recommandation 'pondérer en ligne' sur Vinci avec un objectif de cours rehaussé de 79 à 91 euros, dans une note sur les valeurs françaises de la construction et des concessions autoroutières.



Le broker réduit les estimations avant les résultats 2020 pour tenir compte du deuxième confinement, des restrictions de voyage et d'une reprise plus progressive du trafic en 2021, mais juge les perspectives en contracting 'globalement inchangées'.



Barclays relève ses objectifs de cours pour Vinci et Eiffage, alors qu'il réduit celui sur Bouygues, mais il réitère sa préférence pour Eiffage qui offre 'un mix d'actifs plus résilient et une meilleure valeur', selon lui.



Stifel estime que les résultats 2020 de Vinci devraient ' montrer à quel point l'année a été mauvaise ' et pourraient ' entraîner un certain nombre de révisions à la baisse des bénéfices pour 2021 '. Pour le broker, Vinci devrait d'ailleurs connaître ' une année 2021 difficile '.



S'appuyant toutefois sur les solides antécédents du groupe, son bilan sain et l'éventuel accord avec ACS, le bureau d'analyses relève légèrement son objectif de cours, à 75 euros, contre 72 euros auparavant, et conserve sa recommandation ' conserver ' sur le titre.



