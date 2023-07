Vinci : Nouveau contrat avec la Société du Grand Paris

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Plusieurs filiales de Vinci Construction et de Vinci Energies vont participer au premier marché de conception-réalisation du Grand Paris Express.



Ce contrat a été signé par la Société du Grand Paris auprès d'un groupement d'entreprises.



Il porte sur le premier tronçon de la ligne 15 Ouest. Il permettra de relier la gare de Pont de Sèvres à La Défense (Hauts-de-Seine).



Représentant un montant de 2,71 milliards d'euros, dont 20 % seront confiés à des PME locales, le contrat recouvre la conception et la construction tous corps d'état de 14 km de tunnels, de 5 gares (Saint-Cloud, Rueil-Suresnes Mont-Valérien, Nanterre La Boule, Nanterre La Folie et La Défense), d'une arrière-gare à Nanterre La Folie et de 16 ouvrages de service.



Sa mise en service est prévue pour fin 2031.



Les entreprises de Vinci Construction et de Vinci Energies sont déjà mobilisées sur plusieurs lots du Grand Paris Express, notamment sur la ligne 15 Sud entre Pont de Sèvres et Noisy-Champs ou la ligne 18 entre Orly et le pôle universitaire de Saclay.



