Vinci : Nomination d'une responsable des relations médias

(CercleFinance.com) - Vinci annonce la nomination de Stéphanie Malek comme responsable des relations médias du groupe, fonction à laquelle elle rapporte à Pierre Duprat, directeur de la communication du groupe de construction et de concession.



Après avoir exercé le métier de journaliste et une mission d'attaché audiovisuel à Doha, Stéphanie Malek a rejoint Vinci en 2009 au Qatar avant d'être nommée directrice de la communication de Vinci Construction Grands Projets en 2013.



