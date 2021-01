Vinci : Mise en service du parc multimodal de Longvilliers

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Vinci annonce aujourd'hui qu'après 18 mois de travaux, le nouveau parc multimodal de Longvilliers (Yvelines), situé sur l'A10 (réseau Vinci Autoroutes) à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, a été mis en service le 14 décembre 2020.



Cette infrastructure est destinée à faciliter les déplacements du quotidien et à développer les mobilités durables (covoiturage, transports en commun, électromobilité).



Le parc multimodal permettra à ses utilisateurs de diminuer en moyenne de 45% les émissions de CO2 liées à leurs trajets quotidiens, assure Vinci.

Par ailleurs, il pourra voir transiter chaque jour plusieurs centaines de passagers via cinq lignes de cars à haute fréquence.



